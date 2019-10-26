TED Cumhuriyet Koşusuyla 10 bin genç meşale için koşacak

Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji ev sahipliğinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen TED Cumhuriyet Koşusu bu yılda 29 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Etkinlikte, 10 bin genç aynı anda Cumhuriyet için koşmaya hazırlanırken, iki parkur seçeneğiyle düzenlenen koşu için Karantina Adası özel izinle açılacak.

Türk Eğitim Derneği (TED), bu yılda 3. kez TED Cumhuriyet Koşusunu düzenliyor. Yüksek bir katılımın beklendiği koşu, bu yıl 5K ve 12K olmak üzere 29 Ekim günü iki parkur seçeneğiyle gerçekleşecek.

Burs fonu sağlanacak

Türk Gençlik ve Spor Federasyonunun desteğiyle 12K koşanlar; "10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye" kampanyasına katkıda bulunarak, maddi olanakları olmayan öğrencilere burs fonu sağlayacak.

Koşunun 5K parkurunun Urla Kum Plajı-Karantina Adası'nda, 12K parkurunun ise Urla Kum Plajı-Gelinkayam-Karantina Adası arasında yapılacağı ifade edilirken, koşuların startı ise saat 10.00'da verilecek.

Karantina Adası ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümünde özel izinle açılacak. Osmanlı döneminde inşa edilen ve yaklaşık 150 yıl boyunca ölümcül hastalıkların Osmanlı topraklarına girmesini önleyen Karantina Adası, 2014 yılından sonra ilk defa geçen yıl TED İzmir Koleji Cumhuriyet Koşusu için halka açılmıştı. Bu yıl ada yine TED Cumhuriyet Koşusuna özel kapılarını sporseverlere açacak.

Kaynak: İHA