Ted ile Barney'i birbirine düşürmüştü! How I Met Your Mother'ın Robin'i öyle yaşlanmış ki, görenlerin içi acıdı! How I Met Your Mother'ın ateşli güzeli Robin'e hayat veren Cobie Smulders, yıllar sonra ortaya çıktı. Yaşlandığı gözle görülen ünlü oyuncu, görenleri şaşkına çevirdi.

19 Eylül 2005'ten 31 Mart 2014'e kadar izleyiciyi ekrana kilitleyen ve günümüzde halen daha izlenmeye devam eden How I Met Your dizisi, kült diziler arasında yer alıyor.