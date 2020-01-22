TED İzmir Kolejinin bursluluk sınavına kayıtlar başladı

Türk Eğitim Derneğinin İzmir temsilcisi TED İzmir Koleji, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kolejli olmak isteyen öğrencileri belirleyecek giriş ve bursluluk sınavı için başvuruları kabul etmeye başladı. TED İzmir Kolejinin erken kayıt dönemininde 9 Şubat itibari ile başlayacağı belirtildi.

TED İzmir Koleji, bursluluk sınavının başvurularının başladığını duyurdu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kolejli olmak isteyen öğrenciler için yapılacak olan sınav, 9 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleşecek. 1921'de yılında Atatürk tarafından kurulan, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Eğitim Derneğinin İzmir temsilcisi TED İzmir Koleji, erken kayıt dönemininde 9 Şubat itibari ile başlayacağını bildirdi.

TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açalya Ünver, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, "Aramıza katılacak yeni kolejliler için giriş ve bursluluk sınavımız 9 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleşecek. Sınava başvurmak isteyenler web sitemizi ziyaret ederek sınav başvuru formunu doldurabilir" dedi.

Aynı gün okul tanıtım günününde yapılacağının altını çizen Ünver, "Tanıtım günümüze gelen veli ve öğrenciler o gün ilk kez TED'li olmanın ayrıcalığını hissedecekler. Bunun yanı sıra okulumuzu fiziki anlamda deneyimleme şansına sahip olurken, TED İzmir Kolejinin farkını ortaya koyan uluslararası eğitim programlarımız hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Bu köklü ailenin parçası olmak isteyen herkesi okulumuza bekliyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA