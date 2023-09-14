Tedavi olamazsa engelli kalma durumu var

Samsun'un Alaçam ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 23 yaşındaki oğlunun engelli kalmasından korkan anne, oğlunun tedavisinin yapılabilmesi için yetkililere seslendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Tedavi olamazsa engelli kalma durumu var

Samsun'un Alaçam ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 23 yaşındaki oğlunun engelli kalmasından korkan anne, oğlunun tedavisinin yapılabilmesi için yetkililere seslendi.

İncirli Mahallesi'nde virane haldeki evlerinde yaşam mücadelesi veren 3 kişilik Alver ailesi, yardım bekliyor. Tek gelirleri annenin aldığı 65 yaş aylığı olan ailenin 23 yaşındaki çocukları ise geçirdiği trafik kazaları sonucu çalışamıyor. Yetkililere seslenen anne 68 yaşındaki Emine Alver, "Bir 65 yaş aylığım var. Eşim ayağından ameliyat olduğu için çalışamıyor. Onun yaşı 65'ten küçük. Herhangi bir maaşı yok. Oğlum ise iki kere trafik kazası geçirdi. Fizik tedavi görmesi gerekiyor. Sakat kalma durumu var. Maddi imkanlarımız yetersiz. Borçlarımız var" dedi.

Okuldan mezun olduktan sonra şansızlıkların bir türlü yakasını bırakmadığını belirten 23 yaşındaki Yaşar Alver, "3 yıl önce trafik kazası geçirdim. Motorla kaza yaptım. Oradan kalma ayağıma platin takıldı. Karşı taraf yüzde 100 hatalı olduğu halde, evraklarda her şekilde belirtildiği halde 3 yıldır mahkemem sürüyor. Tekrardan 12 Temmuz'da kaza yaptım. O kazada da sağ dizimde damar patladı. Ameliyat oldum. Şu an ayağımın üstüne basamıyorum. Fizik tedavi olmam gerekiyor. 7 ay sonraya sıra verdiler" diye konuştu.

Turizm otelcilik mezunu olduğunu belirten Alver, "Evin geçimini ben sağlıyordum. Otellerde çalışıyordum. Şu anda çalışamıyorum. Tedavi olamazsam sakat kalma durumum var. Haftanın 5 günü birer saat fizik tedavi görmem lazım. Annemin bir yaşlılık aylığı var. Başka bir gelirimiz yok. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığından dolayı çok zorlanıyoruz. İmkanımız olmadığı için de özel hastaneye de gidemedik. Tedavi konusunda yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Son Haberler
Meksika’nın Bağımsızlık Günü Ankara’da kutlandı
Meksika’nın Bağımsızlık Günü Ankara’da kutlandı
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley: “(Afganistan’dan geri çekilme) Savaş kaybedildi”
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley: “(Afganistan’dan geri çekilme) Savaş kaybedildi”
Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı
Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı
AK Parti yeni il yönetim kurulu üyeleri belli oldu
AK Parti yeni il yönetim kurulu üyeleri belli oldu
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!