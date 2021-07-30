Tedavi parası yangında küle döndü! Haluk Levent , Cemile Teyze için harekete geçti: "Haydi annemize gidelim"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürerken, Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerin birinde tek başına yaşayan 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner tedavisi için biriktirdiği paraların yanması üzerine büyük bir üzüntü yaşadı.

YANAN EVİNE GİRMEK İSTEDİ

Evine girmeye çalışan Cemile Öner, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek gözyaşları içinde yardım istemişti.

YARDIM GECİKMEDİ

Bu olayın ardından AHBAP derneğinin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Twitter'dan yardım derneğini etiketleyerek paylaşım yaptı. Öner'in gözyaşlarına sessiz kalamayan Levent, "Haydi annemize gidelim" dedi.