Tedavide uygulanan yanlış doz sağlığına mal oldu! Görme ve duyma yetilerini kaybetmek üzere

İki yıl önce böbrek nakli olan İbrahim Akansu, operasyondan sonra Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü'ne sevk edildi. Bu hastanede Doç. Dr. O.A. tarafından muayene sonrası Akansu’ya ilaç yazıldı. İlacı kullanan hasta gözünde ve kulağında rahatsızlık hissetmeye başladı.

Zaman içinde problemlerinin şiddeti arttı. Başka bir hastaneye başvurduğunda sorunun ilaçlardan kaynaklanabileceği söylendi. Yapılan inceleme sonrası normalde 0,5 mikrogram alması gerektiği ilacın, 10 kat fazlası 5 mikrogram yazıldığı görülüyor. Akansu faz doz dolayısı ile görme ve duyma kaybı yaşadığını iddia ediyor.

“GÖRME VE DUYMA YETİSİNİ KAYBETTİM”

Yaşadığı sağlık sorunlarının hayatını olumsuz etkilediğini belirten İbrahim Akansu, emniyete giderek Doç. Dr. O.A. ve hastaneyi şikayet etti. 2019 senesinde böbrek nakli olduğunu söyleyen Akansu şunları aktardı:

“Nakilden sonra nefroloji bölümüne sevk edildim. Burada bana yüklenen aşırı doz ilaçtan dolayı 10 kat etkisinde ilaç enjekte ettiklerinden dolayı gözlerimin görme yetisini kaybettim ve şu an güneşe bakamadığım için gözlük kullanıyorum. Ayrıca kulaklarımın da duyma yetisini kaybettim. 'Bunların sorumlusu kim?' diye soruyorum. Doktor 0.5 mikrogram yazması gerekirken dozu 10 kat fazla olarak 5 mikrogram yazmış. Bunun akabinde de gözlerim yüzde 80, kulaklarım da yüzde 70 kaybım oluştu. Bunun için gereken yerlerde hakkımı arayacağım. Emniyete giderek hem hastaneden hem de doktordan şikayetçi oldum."

Suçlamalara konu alan doktor ve hastane bir açıklamada bulunmazken, emniyet soruşturmanın savcılık tarafından incelenmesinden sonra dava açılıp açılmayacağının belli olacağını belirtti.