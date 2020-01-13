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Tedavisi yapılan kuş doğaya salındı

Yalova'da belediye ekiplerince bulunan Kulaklı Batağı Kuşu, veteriner hekim tarafından yapılan tedavisinin ardın doğaya salındı.

Tedavisi yapılan kuş doğaya salındı

Yalova'da belediye ekiplerince bulunan Kulaklı Batağı Kuşu, veteriner hekim tarafından yapılan tedavisinin ardın doğaya salındı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek Lagünü çevresinde belediye ekiplerince yaralı olarak bulunan Kulaklı Batağı Kuşu, tedavisinin ardından denize salındı. Özgürlüğe kanat çırpan kuş kısa süre sonra gözden kayboldu.

Tedavisi yapılan kuş doğaya salındı

Tedavisi yapılan kuş doğaya salındı

Kaynak: İHA



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