Tedbirler alındı termal turizmde hareketlilik başladı

Termal turizmin başkenti Afyonkarahisar'da koronavirüs (Kovid-19) döneminde kapalı olan oteller, normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe kuralına göre hazırlıklarını tamamlayarak müşteri almaya başladı.

Koronavirüs (Kodvid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay kapalı kalan termal oteller, yapılan yeni düzenleme ve Turizm Bakanlığının yayınladığı genelgelere uyarak müşteri kabul etmeye başladı. Tedbirlerin otel girişinden itibaren başladığını belirten, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) Ahmet Yılmaz Yavuz, otellerin bahçe girişinde ateş ölçümü, maske denetimi ve el dezenfektanı ile başlayan tedbirlerin, otelin içersinde de devam ettiğini hatırlattı. Hayatta birçok şeyin koronavirüs nedeniyle değiştiğini anımsatan Yavuz, "Koronavirüs bize birçok şeyi öğretti. En çok öğrettiği şey ise sosyal mesafe oldu. Eskiden bizim kültürümüzde olan birlikte kaynaşmak, birlikte hareket etmek çok yüksekti. Koronavirüs ile birlikte artık aramıza sosyal mesafe girmeye başladı. Bölgedeki termal otellerin tamamı 3 aydır kapalı. Dün itibari ile İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı genelge ve yönetmeliği ile birlikte otellerin "Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu gelmişti. Daha sonra bu kaldırıldı. Afyonkarahisar Valimizin destekleri ile "güvenlik turizm sertifikası"nı ve "Sağlık Turizm Sertifikası" alınması konusunda Afyonkarahisar'daki tüm oteller ile birlikte bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda da bir karar alındı. Afyonkarahisar'daki tüm turizm işletmelerinin hepsi, misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek ve güvenli bir ortamda ağırlayabilmek adına bu sertifikaları alma kararı aldık. Bu sertifikayı alan bölgemiz otellerinden bir tanesi de biziz. Sertifikalar için gerekli denetimlerimizi geçirdik. Genelgede yazan 14 kural ile alakalı tüm işaretlerimizi otel içerisinde yaptık ve dün itibariyle de misafirlerimizi ağırlamaya başladık" dedi.

Bölgedeki otellerin tamamının Temmuz'un 1'ine kadar eksiklerini gidererek misafirlerini otellerde ağırlamaya başlayacağını belirten Yavuz, Afyonkarahisar'da termal otellerin toplam 26 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Afyonkarahisar genelinde 5 yıldızlı otel sayısının 8 olduğunu anımsatan Yavuz, "Şuanda bu otellerin tamamı boş durumda. Ciddi bir istihdam sağladığımızı düşünüyoruz. İnşallah hayırlısı ile sağlıklı bir ortamda misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Otel içerisinde alınan güvenlik önlemlerini de anlatan Yavuz, otel girişine 14 kural ve Koronavirüs'den korunma yollarını anlatan bilgilendirici broşürlerin takıldığını ifade etti. Temizliğin çok önemli olduğunu söyleyen Yavuz, "Otelimize gelen misafirler ve personelimizde dahil, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizim ve misafirlerin sağlığı çok önemli. Otelimizin personeline, uzaktan eğitim, toplu olarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde eğitimler verildi. Otelde konaklayan misafirlerin otelin hizmetlerinden yararlanırken içerde kaçar kişinin olması gerekiyor? Saunaya, hamama kaç kişi girebilir? Şezlong araları ne kadar olmalı? Gibi birçok eğitim alan personelimiz bu kurallar çerçevesinde çalışmalarını yürütecek" dedi.

Misafir ile yiyecek içecek noktaları arasına mesafelerin konulduğuna dikkati çeken Yavuz, "Normal olarak 1,5 metre mesafe kuralını uygulayacağız. Bunun yanında yiyecek içecek önlerine cam bölmeler yaptırdık. Gelen misafirler açık büfe mantığı ile kendisi yemeğini almayacak. İçerideki görevli tarafından yemekler müşterilere verilecek. Kaşık, çatal ve bıçak eskiden masaların üzerindeydi şimdi steril bir ambalaj içerisinde müşterilere verilecek" dedi.

Otelde ortak kullanım alanlarının metrekaresine göre kişi kullanımına açıldığını belirten Yavuz, alanların metrekaresi üzerinden içerisinde kaç kişinin durabileceği hesaplanarak bu düzenlemeye göre kişilerin kabul edileceğini ve yeni dönemin otellere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA