Tedbirler artırılıyor! O ilimizde bir köy karantinaya alınıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Bayırdır köyü koronavirüs vakaları sebebiyle karantina altına alındı.

Yapılan açıklamada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Bayırdır köyünde 14 günlük karantina uygulanması kararı alındığı belirtildi.

Birden fazla pozitif vakanın olması ve temaslı vakaların fazlalığı sebebiyle koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için Bayırdır köyünde 14 Eylül’e kadar giriş çıkışların sınırlandırılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evlerinde tedavisi devam eden Covid-19 hastalarının ve temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köylerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine, köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 44 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 370’e yükseldi.

Bugün toplam 110 bin 102 test yapılırken, bin 587 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 270 bin 133 oldu.

Bugün iyileşen bin 87 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 244 bin 926'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 961 olduğu açıklandı.