Tedbirler sonuç veriyor! Büyükşehirlerde yoğun bakım doluluk oranları azalıyor! İşte salgında son durum... Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için alınan tedbirler sonuç veriyor. Büyükşehirlerde, hastanelerdeki yoğun bakım ve servis doluluk oranları azaldı. Testlerin pozitif çıkma oranı da yüzde 15'e kadar düştü, salgında rahatlamanın olacağı dönem için tahminler yapılmaya başlandı. İşte salgında son gelişmeler...

1 13 Koronavirüs salgının kontrol altına alınması için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan diğer tedbirler etkisini göstermeye başladı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre büyükşehirlerde salgının gerileme eğilimi sürüyor.