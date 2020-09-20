Tedbirlere riayet etmediler! O ilimizde iki köy karantina altına alındı

Eylül Cumartesi güğnğdffffffffffKütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Ayvalı ve Emirler köyleri koronavirüse yakalanan kişi sayısındaki artış sebebiyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında, son günlerde Ayvalı ve Emirler köyünde koronavirüs vaka sayılarında ciddi ve hızlı bir artış olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu artışın köy halkının tedbirlere riayet etmeden farklı sosyal etkinliklerde bir araya gelmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda vaka ve temaslıların vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesine neden olacağından, Ayvalı ve Emirler köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, jandarma ekiplerin gözetiminde kontrollü giriş-çıkış uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir”

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, 19 Eylül Cumartesi günü 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

19 Eylül Cumartesi günü 68 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,0 oldu.