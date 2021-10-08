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Tedbirli olmakta fayda var! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 8 Ekim 2021 Cuma il il hava durumu

Hava bugün nasıl olacak 8 Ekim 2021 Cuma? Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıklarını iç kesimlerde 2-4 derece artacak. Marmara Bölgesi'nin genelinde İzmir ve Manisa illerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca vatandaşların kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. İşte 8 Ekim 2021 Cuma il il hava durumu...

Tedbirli olmakta fayda var! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 8 Ekim 2021 Cuma il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü8 Ekim 2021 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminin yayımladı.Bu kapsamda son durumu merak edenler Hava bugün nasıl olacak 8 Ekim 2021 Cuma? sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde... 

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 8 EKİM 2021 CUMA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 8 Ekim 2021 Cuma gününün hava durumu tahmininde," Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. 

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

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ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Tayfun Altuntaş
Editör
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