Teddy Chevalier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teddy Chevalier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teddy Chevalier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teddy Chevalier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teddy Chevalier 28 Haziran 1987 tarihinde Denain şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Teddy Etienne Chevalier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teddy Chevalier Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sbsfoot yapmaktadır. Teddy Chevalier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Teddy Chevalier'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Teddy Chevalier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teddy Chevalier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Teddy Chevalier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teddy Chevalier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2007 yılında FC Gueugnon

1 Ocak 2009 yılında Boussu Dour

1 Temmuz 2009 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2012 yılında RKC Waalwijk

1 Temmuz 2013 yılında KV Kortrijk

5 Ağu 2015 yılında Ç. Rizespor

19 Temmuz 2016 yılında Lens

6 Ocak 2017 yılında KV Kortrijk

19 Temmuz 2019 yılında Valenciennes FC

7 Ocak 2021 yılında KV Kortrijk

31 Ağu 2021 yılında Mouscron

12 Ağu 2022 yılında Francs Borains

Teddy Chevalier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teddy Chevalier şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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