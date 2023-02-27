Teddy Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teddy Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teddy Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teddy Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teddy Da Silva 1 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teddy Da Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Teddy Da Silva'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teddy Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teddy Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teddy Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teddy Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mondercange

Teddy Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teddy Da Silva şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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