Teddy Okou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teddy Okou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teddy Okou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teddy Okou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teddy Okou 15 Mayıs 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Teddy Lia Okou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teddy Okou Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Teddy Okou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Teddy Okou'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Teddy Okou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Teddy Okou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teddy Okou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teddy Okou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Le Havre B

14 Temmuz 2018 yılında LOSC Lille B

22 Temmuz 2019 yılında US Créteil-L

30 Haziran 2020 yılında LOSC Lille B

4 Ekim 2020 yılında US Boulogne

13 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2022 yılında Stade-Lausanne

Teddy Okou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teddy Okou şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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