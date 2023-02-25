Tedi Baholli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tedi Baholli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tedi Baholli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tedi Baholli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tedi Baholli 24 Ocak 1990 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tedi Baholli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tedi Baholli'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tedi Baholli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tedi Baholli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tedi Baholli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tedi Baholli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2013 yılında KS Luftëtari

31 Ocak 2014 yılında FC Kamza

17 Şubat 2015 yılında KF Gramshi

12 Eylül 2015 yılında FC Kamza

28 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2016 yılında KF Egnatia

1 Temmuz 2018 yılında KS Burreli

1 Temmuz 2019 yılında KF Luzi United

31 Ocak 2020 yılında KF Sopoti

1 Eylül 2020 yılında Shkumbini Peqin

9 Ocak 2021 yılında KF Tërbuni

Tedi Baholli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tedi Baholli şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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