Tedi Cara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tedi Cara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tedi Cara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tedi Cara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tedi Cara 15 Nisan 2000 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tedi Cara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tedi Cara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 27 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tedi Cara'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tedi Cara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tedi Cara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tedi Cara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tedi Cara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KS Besa

27 Ocak 2020 yılında FK Partizani

Tedi Cara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tedi Cara şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tedi Cara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KS Besa Kavaje

Arnavutluk U21 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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