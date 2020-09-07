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Tedikrdağ'da boya fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kimyevi boya üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni henüz öğrenilemedi.

Tedikrdağ'da boya fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kimyevi boya üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı.

Ergene ilçesinde D-100 yolunun Vakıflar Mahallesi kesimindeki kimyevi boya üretilen fabrikada sabaha karşı yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlilerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Üretim bölümünde çıkan yangına çevre ilçelerden de gelen 6 itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler, güçlükle kontrol altına alındı, fabrika ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında fabrikada çalışan kimsenin bulunmadığı belirtildi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Berna Akkaya
Editör


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