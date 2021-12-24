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Tedip ne demek, TDK'ya göre Tedip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tedip kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tedip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tedip nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tedip kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tedip ne demek, TDK'ya göre Tedip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tedip ne demek? Tedip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tedip kelimesi. Peki tedip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tedip nedir, tedip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEDİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tedip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tedip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tedip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uslandırma, yola getirme, terbiye etme

TEDİP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tedip etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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