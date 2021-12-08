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Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir, kimlere verilir?

Tediye ödemeleri kamu işçilerini ilgilendirmektedir. Ödemelerin tarihi Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Tediye ödemelerinin ne olduğu ve ne zaman yatırılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir, kimlere verilir? İşte detaylar...

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir, kimlere verilir?

Tediye ödemeleri günün en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Tediye ödeme süreleri Resmi Gazete'de bildirilmiş. Ödemeler için Aralık ayı işaret edilmişti. Aralık ayına girmemizle bu ödemeler tekrar gündeme geldi. Bu bağlamda, Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir, kimlere verilir? Detaylar haberimizde yer alıyor...

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir, kimlere verilir?

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

Devlete ait şirket, kurum ya da belediyelerde işçi statüsünde çalışan personellere verilen ek ödemelere tediye ismi verilmektedir. Kelime anlamında 'tediye' ek ödeme veya ikramiye anlamına gelmektedir.

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir, kimlere verilir?

TEDİYE KİMLERE VERİLİYOR? 

Kamuda çalışan taşeron işçilere verilmektedir. Yıl başından itibaren 4 taksit olacak şeklinde tediye ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir, kimlere verilir?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri Resmi Gazete'de ilan edilmişti. Aralık ayına girmemizle birlikte tediye ödemelerinin tarihi konusu tekrar gündeme geldi. İlave tediyeler için aralık ayına vurgu yapılmıştı.  6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık tarihinde yatırılacak.

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir, kimlere verilir?

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