Tedo Kikabidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tedo Kikabidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tedo Kikabidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tedo Kikabidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tedo Kikabidze 27 Nisan 1996 tarihinde Gali şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თედო კიკაბიძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tedo Kikabidze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tedo Kikabidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tedo Kikabidze'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tedo Kikabidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tedo Kikabidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tedo Kikabidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tedo Kikabidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2015 yılında Ostiamare

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

3 Aralık 2016 yılında Anzio

1 Temmuz 2017 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2019 yılında Samgurali

Tedo Kikabidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tedo Kikabidze şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.