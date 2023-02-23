Teemu Hytonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teemu Hytonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teemu Hytonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Teemu Hytonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Teemu Hytonen 15 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Teemu Hytonen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Teemu Hytonen'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Teemu Hytonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Teemu Hytonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Ilves II
28 Ağustos 2022 yılında VPS II
1 Ocak 2023 yılında VPS
Teemu Hytonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Teemu Hytonen şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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