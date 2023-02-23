Teemu Penninkangas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teemu Penninkangas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teemu Penninkangas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teemu Penninkangas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teemu Penninkangas 24 Temmuz 1992 tarihinde Alavus şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teemu Penninkangas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Teemu Penninkangas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Teemu Penninkangas'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Teemu Penninkangas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teemu Penninkangas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teemu Penninkangas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teemu Penninkangas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SJK Seinäjoki

1 Haziran 2012 yılında FC YPA

31 Aralık 2012 yılında SJK Seinäjoki

30 Nisan 2015 yılında FC Jazz

25 Ağustos 2015 yılında SJK Seinäjoki

2 Ocak 2017 yılında Ilves

26 Ocak 2018 yılında FC Inter

22 Ocak 2019 yılında FC Lahti

10 Ocak 2020 yılında Sligo Rovers

26 Şubat 2021 yılında FC Lahti

Teemu Penninkangas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teemu Penninkangas şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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