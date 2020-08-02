Teemu Pukki kimdir? Hangi takımda oynuyor? Beşiktaş'a mı transfer oldu?

Sergen Yalçın ile büyük bir sıçrayış gerçekleştirerek ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonucunda tecrübeli bir forvetten yoksun kalmıştı. Transfer gündeminde bu nedenle birinci madde forvet transferi olan siyah-beyazlılar, Teemu Pukki'yi gündemine aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City forması giyen Pukki, İngiliz kaynaklı haberlere göre Beşiktaş'a yakın.

İngiltere'de faaliyet gösteren bahis şirketleri transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu gösterdi. Pukki'nin transfer olacağını takım için en düşük oran Beşiktaş'a veriliyor. Beşiktaş'ın ardından Burnley ve WBA takımlarının ismi Pukki transferi için geçiyor.

TEEMU PUKKİ KİMDİR?

1990 doğumlu oyuncu 30 yaşında. 1.80 boyundaki Pukki, geçtiğimiz sezona çok iyi başlamış ve kümede kalmayı başaramayan Norwich City adına 11 gol atmıştı.2018 yılında Brondby IF'den Norwich City'e transfer olan Pukki, Premier Lig'de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Norwich City formasıyla 84 maçta forma giyen Pukki, 41 gol atmayı başardı.