Teemu Pukki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teemu Pukki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teemu Pukki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teemu Pukki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teemu Pukki 29 Mart 1990 tarihinde Kotka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Teemu Eino Antero Pukki şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teemu Pukki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Teemu Pukki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Teemu Pukki'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Teemu Pukki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/elpugi#

Teemu Pukki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teemu Pukki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Teemu Pukki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teemu Pukki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında FC KTP

1 Ocak 2008 yılında Sevilla Atl.

28 Ağu 2010 yılında HJK Helsinki

31 Ağu 2011 yılında Schalke

31 Ağu 2013 yılında Celtic

1 Eylül 2014 yılında Bröndby IF

30 Haziran 2015 yılında Celtic

1 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2018 yılında Norwich

Teemu Pukki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teemu Pukki şuan Norwich City takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Teemu Pukki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC KooTeePee (-2005)

Finlandiya takımında 10 numaralı formasıyla 4 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 108 maçta 37 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.