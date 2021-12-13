Tef ne demek, TDK'ya göre Tef kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tef ne demek? Tef TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tef kelimesi. Peki tef ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tef nedir, tef kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tef kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tef kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre tef kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı



TEF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Davul değişmiş, tef değişmiş, kemençe bambaşka bir çalgı olmuştu.



TEF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tef çalsan oynayacak

- tefe koymak

- tefe koyup çalmak

