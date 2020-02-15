Tefeci operasyonunda 10 tutuklama

MERSİN'de gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 27'si serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin, Adana ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 10'u tutuklandı. 27'si şüpheli ise serbest bırakıldı. 23 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Şüphelilerin, 123 kişiyi mağdur ettikleri, 4 daire, bir araç ve 6 milyon 450 bin lira haksız menfaat sağladıkları belirlendi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 3 yılda 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi gerçekleştirdikleri saptandı.

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Kaynak: DHA