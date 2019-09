Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı

BURSA'da, suç örgütü kurarak, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurarak, tefecilik yaptıkları belirlenen kişileri yakalamak için dün, 20 adrese operasyon düzenledi. Hakkında arama kararı bulunan 14 kişiden 13'ü, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ile başkaları adına düzenlenmiş çek ve senetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen A.K.C., K.S., A.T., E.K., A.Ç., S.D., E.K., U.B., C.G., ve M.E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.G., C.K. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA