Tefenni ne demek, TDK'ya göre Tefenni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tefenni ne demek? Tefenni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Tefenni kelimesi. Peki Tefenni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tefenni nedir, Tefenni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEFENNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tefenni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Tefenni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Burdur iline bağlı ilçelerden biri

