Tefeyyüz ne demek, TDK'ya göre Tefeyyüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tefeyyüz ne demek? Tefeyyüz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tefeyyüz kelimesi. Peki tefeyyüz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tefeyyüz nedir, tefeyyüz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Tefeyyüz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Tefeyyüz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TEFEYYÜZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tefeyyüz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tefeyyüz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tefeyyüz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yükselme, ilerleme

- Feyzalma



TEFEYYÜZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tefeyyüz mektubu.



TEFEYYÜZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tefeyyüz etmek

