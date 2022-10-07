Tefrik Kontrolcü (İplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tefrik Kontrolcü (İplik) görev tanımı nedir, Tefrik Kontrolcü (İplik) ne iş yapar, Tefrik Kontrolcü (İplik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tefrik Kontrolcü (İplik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tefrik Kontrolcü (İplik) Tanımı;

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Tefrik Kontrolcü (İplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tefrik Kontrolcü (İplik) Maaşları

Tefrik Kontrolcü (İplik) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Tefrik Kontrolcü (İplik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tefrik Kontrolcü (İplik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.37

Meslek Adı :

Tefrik Kontrolcü (İplik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik bobinlerini, kopsları kalitelerine göre ayırma, hataları tespit etme, etiketleme ve paketleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tefrik Kontrolcü (iplik), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kontrol etiketlerini ve kullanılacak malzemeleri temin etmek,

b) Bobinleri ve kopsları gözle kontrol etmek, kalite standartlarına göre ayırmak,

c) Hatalı makine ve pozisyonları tespit etmek,

d) Hatalı bobinleri ayırmak,

e) Hatalı kopsları iplik ucunu verip ayırmak,

f) Kalitelerine göre ayrılan bobinleri ve kopsları etiketlemek,

g) Bobinleri ve kopsları paketleme kutularına yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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