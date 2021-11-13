Tefrik ne demek, TDK'ya göre Tefrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tefrik ne demek? Tefrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tefrik kelimesi. Peki tefrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tefrik nedir, tefrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEFRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tefrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tefrik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tefrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayırma, ayırt etme



TEFRİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tefrik etmek

