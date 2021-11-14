Tefrika Roman ne demek, TDK'ya göre Tefrika Roman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tefrika roman ne demek? Tefrika roman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tefrika roman kelimesi. Peki tefrika roman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tefrika roman nedir, tefrika roman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEFRİKA ROMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tefrika roman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tefrika roman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süreli yayınlarda her gün bir bölümü yayımlanan roman

