Tefsir ne demek, TDK'ya göre Tefsir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tefsir ne demek? Tefsir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tefsir kelimesi. Peki tefsir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tefsir nedir, tefsir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEFSİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tefsir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tefsir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tefsir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yorumlama

- Yorum

- Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama

- Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi

- Kur'an'ın surelerini açıklayan eser



TEFSİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu.



TEFSİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tefsir etmek

