Teftih ne demek, TDK'ya göre Teftih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teftih ne demek? Teftih TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teftih kelimesi. Peki teftih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teftih nedir, teftih kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEFTİH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teftih kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teftih kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teftih kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açma

- Geğirme

