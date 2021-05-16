Teftiş Kurulu Başkanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1112.39

Meslek Adı : Teftiş Kurulu Başkanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Üst Düzey Devlet Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Teftiş Kurulu Başkanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) mesleği için “8121.24” kod olarak kullanılır iken Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü mesleği için “7523.32” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Teftiş Kurulu Başkanı Meslek Kodu “1112.39” olarak belirlenmiştir.

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