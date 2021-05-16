Teftiş Kurulu Başkanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Teftiş Kurulu Başkanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Teftiş Kurulu Başkanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 1112.39
Meslek Adı : Teftiş Kurulu Başkanı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar
Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler
Meslek Birim Grubu : Üst Düzey Devlet Yöneticileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Teftiş Kurulu Başkanı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) mesleği için “8121.24” kod olarak kullanılır iken Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü mesleği için “7523.32” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Teftiş Kurulu Başkanı Meslek Kodu “1112.39” olarak belirlenmiştir.