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Teganni ne demek, TDK'ya göre Teganni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teganni kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teganni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teganni nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teganni kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teganni ne demek, TDK'ya göre Teganni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teganni ne demek? Teganni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teganni kelimesi. Peki teganni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teganni nedir, teganni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEGANNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teganni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teganni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teganni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şarkı söyleme

TEGANNİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teganni etmek

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