Teğelci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Teğelci görev tanımı nedir, Teğelci ne iş yapar, Teğelci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teğelci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teğelci Tanımı;

__

Teğelci Maaşı Ne Kadar? 2022 Teğelci Maaşları

Teğelci maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Teğelci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teğelci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.17

Meslek Adı :

Teğelci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konfeksiyon, triko, ürünlerinin imalatında baskı makinesi ve ya el yordamıyla paça, kol ağzı, yaka altı, ceket ucu, etek ve elbise boyu katlamalarına baskı ve teğel yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Teğelci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük üretim planına göre hazırlık yapmak,

b) Ürün çeşidine göre baskı makinesinin ayarlarını yapmak,

c) Makineye iplik takmak, kullanıma hazır hale getirmek,

d) Kullanılacak kumaşın cinsine göre makinenin ayarlarını yapmak,

e) Kumaş parçalarını meto sırasına göre dikmek, birbirine eklemek,

f) Makinede, kol ağzı, etek uçları, ceket uçları, ceket altı, dikimlerini yapmak,

g) Gelen parçalarda uygunsuzluk olduğunda ustabaşına üretim sorumlusuna bildirmek,

h) Makinenin genel bakım ve temizliğini yapmak, basit arızaları gidermek,

i) Giderilmeyen arızaları ustabaşına bildirmek, arızanın giderilmesini sağlamak,

j) Çalışma alanının temizliğini yapmak, düzenli olmasını sağlamak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek,ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?