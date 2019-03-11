TEGV Batman’da tasarım ve beceri atölyesi açtı

Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yüz binlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Umuda Pedal Ekibi'nin oluşturduğu kaynak ile hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılışı, TEGV Batman Öğrenim Birimi'nde gerçekleşti.

Eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV, çocukları çağdaş dünyanın gereksinimi olan nitelikli eğitim ve 21. yüzyılın öğrenme becerileri ile buluşturmaya devam ediyor. TEGV üçüncü Tasarım ve Beceri Atölyesini Batman'da törenle açtı. Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılış töreni, Batman Vali Yardımcısı Ramazan Fani'nin, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, TEGV Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. İlter Turan, TEGV Mütevelli Heyet Üyesi Emine Çakıroğlu, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Umuda Pedal Ekibi, TEGV çocukları ve gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. İlter Turan, "TEGV 1995'de kurulduğu zaman bir rüya üzerine kurulmuştu. Bugün burada yaptığımız açılış töreni de bu rüyanın hakikate dönüşmesinin bir ifadesidir. Kurulduğumuz zaman rüyamıza yön veren düşünce, çocuğun eğitiminin sadece okulla sınırlı olmadığı ve çocuklarımızın okul dışında da bu eğitim sürecine devam etme ihtiyacı olduğuydu. Bütün çocuklar bu imkanı aynı şekilde bulamıyorlar. Bazılarının imkanı daha geniş ve bu öğrenim süreci okul dışında da cereyan edebiliyor, bazı durumlarda da toplum tarafından çocuklarımıza verilmesi gerekiyor. Devletimizin verdiği temel eğitime destek olmak üzere bir vakıf aracılığıyla bu sürece katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızın donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesini sağlamaya bizim de eklemek istediğimiz ufak bir değer olsun istedik. Kamu olanakları bize tahsis edildiği zaman bizim imkanlarımız büyük ölçüde genişliyor. Dolayısı ile yetkililerin de daima bu imkandan bizi mahrum etmemek ve bizi desteklemek için özel gayret göstermesi bizim talebimizdir" dedi.

TEGV Yönetim Kurulu ve Eğitim Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, "Çok hızlı değişen bir dünya var ve bu dünyada artık standart olarak edindiğimiz beceriler artık yetersiz kalıyor. Bu yetersiz becerilerden dolayı artık bizim çocuklarla yeni şeyler yapmamız ve dünyaya farklı bakmamız gerekiyor. Bu farklı bakış için açılışını yapacağımız ortam en iyi ortamlardan biri. Öğrencilerimize birlikte çalışmayı, takım çalışmasını, kodlamayı, düşünmeyi, problemlerin nerede olduğunun farkına varmalarını, bu problemlere birlikte çözüm aramalarını ve bu çözümleri de uygulamaya geçirmelerini, sadece hayal kurmalarını değil, uygulamaya geçirmelerini ve bizzat aksiyon almalarına yol açan bir araç oluyoruz. Sevgili TEGV ailem, gönüllülerimiz, çalışanlarımız bundan sonraki sorumluluk bizde; atölyeyi teslim aldık, bundan sonra çocuklarla birlikte asıl işi yapacak olanlar biziz. Bugüne kadar büyük başarılar gösterdik. Ama bitmedi, yapacak çok işimiz var. Bundan sonra hep birlikte çok daha güzel şeyleri yapmaya söz verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası Belde Mahallesi'nde bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Batman Merkez Öğrenim Birimi'nde faaliyete alınan Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılış kurdelesi protokol üyelerinin katılımı ile kesildi.

Kaynak: İHA