Tehacüm ne demek, TDK'ya göre Tehacüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tehacüm ne demek? Tehacüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tehacüm kelimesi. Peki tehacüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tehacüm nedir, tehacüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEHACÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tehacüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tehacüm kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tehacüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birlikte ve birden hücum etme, saldırma

- Üşüşme, bir yere toplaşma

