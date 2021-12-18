Mücahit ne demek, TDK'ya göre Mücahit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Grip veya nezle olduysanız korkmayın! Uzman isim yapmanız gerekenleri tek tek anlattı: Ev işi çözümler, grip ve nezleyi söküp atıyor18 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıFOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle YouTubeSon dakika | AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde depremYeni tarzı ile Özcan Deniz'e benzetilmişti! Berdan Mardini sessizliğini bozdu: Bu kadar olay olacağını bilmiyordumTehacüm ne demek, TDK'ya göre Tehacüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam masada! "Ciddi bir artış öngörülüyor"18 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu: Meteoroloji'den yağmur, sağanak yağış, kar yağışı ve karla karışık yağmur uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkatKinetik ne demek, TDK'ya göre Kinetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tehacüm ne demek, TDK'ya göre Tehacüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tehacüm ne demek, TDK'ya göre Tehacüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tehacüm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tehacüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tehacüm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tehacüm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tehacüm ne demek, TDK'ya göre Tehacüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tehacüm ne demek? Tehacüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tehacüm kelimesi. Peki tehacüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tehacüm nedir, tehacüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEHACÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tehacüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tehacüm kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tehacüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birlikte ve birden hücum etme, saldırma
- Üşüşme, bir yere toplaşma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT