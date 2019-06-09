Tehditle cep telefonu gasbeden şüpheli tutuklandı

ADANA'da, gece otomobille gezen 2 kişiyi durdurup, tehdit ederek, cep telefonu gasbeden Yunus Ş. (26), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Yunus Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Haziran gecesi, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Ozan B. (26) ve arkadaşı Murat K. (33), otomobille gezerken, Yunus Ş. önlerini kesti. Araçtaki ikiliyi tehdit eden Yunus Ş., Ozan B.'nin cep telefonu gasbetti. Kol saati gasbedilmek istenen Murat K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri, kayıplara karışan Yunus Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından Yunus Ş.'nin yerini tespit etti. Ekipler, evine baskın yaptığı Yunus Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamayı kabul etmeyen Yunus Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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DHA