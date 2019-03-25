Tehditler yağan fotoğrafın sırrı aydınlandı

Galatasaray Kulübü'nde yaşanan idari ibrasızlık sonrasında 150'nci dönem öğrencileri telefonla tehdit edilirken, hukuki süreç adına da işlemler başlatıldı. Asistanaliz'de yer alan habere göre Galatasaray Lisesi 150'nci dönem öğrencilerini tehdit eden isimler tespit edilirken, suç duyurusunda bulunuldu.

Bu arada sosyal medyada ibrasızlık kararının verildiği gün Galatasaray Lisesi öğrencilerinin paylaştığı fotoğrafın saat 19.26'da çekildiği ve gençlerin bir arkadaşının doğum gününü kutlamak adına Beyoğlu'nda bir mekanda olduğu belirtildi.

Üye olmadıkları için oy kullanma hakları da bulunmayan öğrencilerin arkadaşlarının doğum gününü kutlamak adına bir araya geldiği, gençlerin o kareyi ibrasızlık kararı çıkmadan önce 19.26'da çekildiği ve kararla da alakası olmadığı dile getirildi.

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DHA