Tehlike çanları çalıyor! Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener, Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı! Yıllara göre deprem olasılığı verildi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara Bölgesi'nde olması beklenen depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağını belirterek," Bu konuda yapılmış çok bilimsel çalışma var. Farklı senaryolar da var. Benim içinde olduğum bir grubun yapmış olduğu bir çalışma 7.2 diyor" dedi.

1 12 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜ-KRADE) tarafından deprem riskine karşı farkındalık yaratmak, depremsellik hakkında bilgi vermek ve Rasathane’nin yeni mobil uygulamasını tanıtmak amacıyla basın toplantısı yapıldı.