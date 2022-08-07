Tehlike çanları çalıyor! Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz - 1 Ağustos Haftalık Covid- 19 Tablosu'nu açıkladı! Vaka ve vefat sayısı rekor kırdı!

Türkiye'nin ve dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını sürüyor. Özellikle vaka ve vefat sayıları yeniden artışa geçerken bu durum Sağlık Bakanlığının açıkladığı Türkiye Haftalık Covid- 19 Tablosu verilerine yansıdı.

CAN KAYBI İKİYE KATLANDI

Buna göre 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında 406 bin 322 vaka tespit edildi, 337 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi, 387 bin 653 kişi salgını yendi.

Diğer yandan geçen hafta 157 olan vefat sayısı iki kat artış gösterdi.

VEFAT SAYISI 100 BİNE DAYANDI

Ayrıca toplam vefat sayısı 99 bin 678'e yükselerek 100 bine dayandı. Toplam vaka sayısı ise 16 bin 295 bin 817 oldu. Öte yandan vaka ve vefat sayılarındaki artışın sürekli katlanarak arttığı görüldü.