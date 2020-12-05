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Tehlike saçıyordu! Osmangazi’de metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

Tehlike saçıyordu! Osmangazi’de metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, atıl vaziyette bulunan ve kent estetiğini bozan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor. Çökme tehlikesi bulunmasından dolayı mahallelerde yaşayan vatandaşları oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Dereçavuş Mahallesi 6. Dere Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İlçemiz metruk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi.



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