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  3. Tehlike yeniden mi geliyor? Kuş gribi sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti!

Tehlike yeniden mi geliyor? Kuş gribi sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti!

Çin'de bir kadın kuş gribinin alt türlerinden olan H5N6 sebebiyle hayatını kaybetti.

Tehlike yeniden mi geliyor? Kuş gribi sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti!

Koronavirüs öncesi, ülkeleri etkisi altına alan kuş gribi geri mi geliyor? İnsanların yakalanmamak için her gün tükettiği C vitaminli içecekleri ve yiyecekleri yeniden mi tüketilecek? Tıpkı koronavirüs gibi bir döneme damgasını vuran kuş gribine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Çin'in Zigong şehrinde yaşayan 54 yaşındaki kadın, kuş gribi alt türlerinden olan H5N6'ya yakalanması sonucu hayatını kaybetti.

Tehlike yeniden mi geliyor? Kuş gribi sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti!

ÜÇ GÜN İÇİNDE CANINDAN ETTİ

Koronavirüsün ardından, Çin’de H5N6 kuş gribine yakalanan kişilerin sayılarında bu yıl artış görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Siçuan eyaleti sağlık müdürlüğü dolaşımda olan varyatın insanlara daha kolay bulaşabileceğini belirtti. 

Buna ek, 54 yaşındaki kadının hastaneye kaldırılmasından 3 gün sonra hayatını kaybettiği de açıklandı.

Tehlike yeniden mi geliyor? Kuş gribi sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti!

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