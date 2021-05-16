2021 Trakya Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1094108452021 Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1007104632021 Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1121110872021 Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2007903752021 Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1007100212021 Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1097101092021 Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1097100752021 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2032101852021 Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1088109772021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108090077
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3132.12

Meslek Adı : Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

bolge-iskur1-026.jpg

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü mesleği için “2163.01” kod olarak kullanılır iken Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni mesleği için “3435.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) Meslek Kodu “3132.12” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT