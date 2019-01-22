ANTALYA'da 30 metre yükseklikteki falezler üzerinde balık tutan amatör balıkçı ve çocuk, görenleri korkuttu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki varyant üzerinde 30 metre yükseklikte yer alan falezlerde amatör balıkçı ve 10 yaşlarındaki erkek çocuğun tehlikeli balık avı korkuttu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki adam ve çocuk, bölgede bulunan uyarı levharına aldırmadan saatlerce balık avladı.

Son birkaç gündür Antalya'da etkili olan sağanak sonrasında oluşan kaygan zeminde kayalıkların üzerinde oturup balık avlayan adam ile çocuğu görenler, endişeyle izledi.

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DHA