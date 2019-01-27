İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tehlikeli hareketler

Tehlikeli hareketler

Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda bir bisikletlinin canını hiçe sayıp ticari aracın arkasına tutunarak seyretmesi, "bu kadarına da pes" dedirtti.

Tehlikeli hareketler

Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda bir bisikletlinin canını hiçe sayıp ticari aracın arkasına tutunarak seyretmesi, "bu kadarına da pes" dedirtti.

İznik Yenişehir yolu üzerinde bisiklet üzerinde önündeki hafif ticari aracın arka kısmına tutunarak giden bir kişi hemen arkasından gelen bir başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine bisikletli şahsa tepki yağdı. Polis canını hiçe sayan bisikletli şahıs ve araç sürücüsünü bulmak için harekete geçti.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.