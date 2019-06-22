Tehlikeli serinlik

İZMİR'de çocukların elektrik aksamının olduğu süs havuzlarında yüzmesi tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Urla'da 18 Haziran günü mezuniyet partisinde yan evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken, elektrik akımına kapılan Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera bölümü öğrencisi Mert Motör'ün yaşamını yitirmesinin ardından uzmanlar, özellikle yaz aylarında çocukların park ve bahçeler ile havuzlarda zaman geçirdiğini hatırlatarak, elektrik tesisatlarının denetlenmesi konusunda uyarıda bulunurken, çocukların elektrik aksamının olduğu süs havuzlarında yüzmesi tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Elektrik akımı nedeniyle "Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı uyarı levhası olmasına rağmen süs havuzları yine bazı çocuklar için eğlencenin adresi oluyor. Çocuklar sığ suya balıklama atlayıp yüzerken adeta ölüme kulaç atıyor.

İzmir'in Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi'nin yanında bulunan süs havuzlarına girip, hayatlarını hiçe sayarak serinlemeye çalışan çocuklar, elektrik çarpma tehlikesinin yanı sıra hijyen olmayan sudaki mikroplarla da temas ediyor.

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DHA